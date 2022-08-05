Росія, яка намагалася досягти своїх військових цілей під час п'ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати його протягом декількох місяців.

Іран все ж таки допоможе країні-агресору у загарбницькій війні проти України. 9 серпня з космодрому Байконур росія запустить від імені Ірану супутник "Хайям", який потрібний Тегерану для того, щоб шпигувати за військовими цілями на Близькому Сході.

Але, як пише The Washington Post, посилаючись на представників американських спецслужб, протягом кількох перших місяців Москва використовуватиме його для власних військових інтересів в Україні, щоб посилити розвідувальний потенціал, який зазнає втрат через знищення БПЛА з боку ЗСУ.

Джерела видання зазначають, що іранський супутник має камеру з високою роздільною здатністю, але все одно поступається за цим показником американським та ізраїльським розвідувальним супутникам. Також "Хайям" здатний на багато що - наприклад, наводити камеру на конкретні об'єкти.

Спецслужби США уважно стежать за розвитком супутникової програми Ірану. Вони вважають, що той планує використовувати новий апарат для спостереження за Ізраїлем та арабськими країнами Перської затоки.

"Але Іран може не відразу взяти під контроль супутник. Росія, яка намагалася досягти своїх військових цілей під час п'ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати його протягом декількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в ході війни". , - Процитувала газета WP слова двох чиновників на умовах анонімності.

Нагадаємо, що окупанти рідше використовують авіацію та отримали відсіч на кількох напрямках.

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