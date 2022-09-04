Жахлива НП сталася з групою російських туристів, шестеро людей загинули, а рятувальники досі не можуть дістатися місця події.

У суботу, 3 вересня, на Камчатці тургрупа з 12 осіб розпочала сходження на Ключевську сопку. На позначці близько 4000 метрів п'ятеро людей загинули, зірвавшись у прірву, а за кілька годин помер ще один турист. Серед загиблих одна дівчина.

За попередніми даними, туристи йшли у зв'язках по 3 особи. Якоїсь миті один із туристів не втримався і полетів униз, потягнувши за собою ще двох. Майже відразу після цього зірвалася ще одна група туристів.

Двом учасникам походу вдалося дістатися базового табору, який знаходиться на висоті 3300 метрів, ще четверо залишаються на висоті понад 4000 метрів, один із них зламав ногу.

Рятувальники не змогли висадитися на Ключевській сопці через штормовий вітер, повідомляють у російському МНС. Це друга невдала спроба відправити вертоліт на допомогу туристам, які потрапили в біду.

Наступного разу гелікоптер вирушить на вулкан у понеділок вранці. Також до табору висунулась наземна група рятувальників.

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