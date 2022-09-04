В субботу, 3 сентября, на Камчатке тургруппа из 12 человек начала восхождение на Ключевскую сопку. На отметке около 4000 метров пять человек погибли, сорвавшись в пропасть, а через несколько часов умер еще один турист. Среди погибших одна девушка.
По предварительным данным, туристы шли в связках по 3 человека. В какой-то момент один из туристов не удержался и полетел вниз, потащив за собой ещё двоих. Почти сразу после этого сорвалась и ещё одна группа туристов.
Двоим участникам похода удалось добраться до базового лагеря, который находится на высоте 3300 метров, еще четверо остаются на высоте более 4000 метров, у одного из них сломана нога.
Спасатели не смогли высадиться на Ключевской сопке из-за штормового ветра, сообщают в российском МЧС. Это вторая неудавшаяся попытка отправить вертолет на помощь попавшим в беду туристам.
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В следующий раз вертолет отправится на вулкан в понедельник утром. Также к лагерю выдвинулась наземная группа спасателей.
Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене – погиб мужчина.
Также сообщалось о трагической гибели 17-летнего парня, который дотронулся до российского кассетного боеприпаса.
Кроме того, Politeka.net писала, что трагическое продолжение получила история со штурмом кафе.