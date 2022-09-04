Жуткое ЧП произошло с группой российских туристов, шесть человек погибли, а спасатели до сих пор не могут добраться до места происшествия.

В субботу, 3 сентября, на Камчатке тургруппа из 12 человек начала восхождение на Ключевскую сопку. На отметке около 4000 метров пять человек погибли, сорвавшись в пропасть, а через несколько часов умер еще один турист. Среди погибших одна девушка.

По предварительным данным, туристы шли в связках по 3 человека. В какой-то момент один из туристов не удержался и полетел вниз, потащив за собой ещё двоих. Почти сразу после этого сорвалась и ещё одна группа туристов.

Двоим участникам похода удалось добраться до базового лагеря, который находится на высоте 3300 метров, еще четверо остаются на высоте более 4000 метров, у одного из них сломана нога.

Спасатели не смогли высадиться на Ключевской сопке из-за штормового ветра, сообщают в российском МЧС. Это вторая неудавшаяся попытка отправить вертолет на помощь попавшим в беду туристам.

В следующий раз вертолет отправится на вулкан в понедельник утром. Также к лагерю выдвинулась наземная группа спасателей.

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