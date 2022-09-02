У Києві спостерігається сильне задимлення повітря, мешканці скаржаться на страшний сморід і неможливість вийти на вулицю.

Як повідомляє МВС України, задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у селі Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф’яної пожежі.

«Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою (накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря)», - пояснили в МВС.

Мешканцям столиці рекомендовано: закрити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

«Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря», - йдеться у повідомленні.

Також киян закликали зберігати спокій і запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Додамо, що тим часом Київ потрапив у десятку міст із найзабрудненішим повітрям у світі.

Згідно з сервісом IQ-Air, найбільш брудне повітря в районі Оболоні та на Лівому березі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про трагедію в київському метрополітені.

Також повідомлялось, що радник голови ОП Олексій Арестович розкрив, що залишилось за кадром його першого брифінгу після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

Так, за його словами, ворожий десант планував висадку на Печерську.

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