На відпочинку в Хорватії 30-річний італієць Марчелло Пассера жорстоко побив свою 40-річну кохану українку Ніну Гришак, з якою і приїхав на курорт. Через отримані травми жінка померла дорогою до лікарні. У вбитої залишилося дві доньки – 21 та 11 років. Про це повідомляє Обозреватель.

Відомо, що українка Ніна разом із чоловіком переїхала жити до Італії близько 10 років тому із Калуша. За словами знайомих, родина була дружна та спокійна, вони разом виховували двох доньок. Проте останнім часом відносини Ніни з чоловіком зіпсувалися, і вони розійшлися.

Після цього Ніна почала зустрічатися із молодшим на 10 років італійцем – простим слюсарем Марчелло Пассера. У серпні пара вирушила на спільний відпочинок до Хорватії, де й сталася трагедія. Господарі та сусіди апартаментів, де зупинилися Ніна та Марчелло, часто чули лайку пари. А в ніч проти 18 серпня сталося вбивство. Ніна та Марчелло голосно сварилися, потім сусіди почули глухі удари, брязкіт розбитого скла. Після цього настала тиша, стурбовані люди викликали поліцію. Ніну знайшли ще живою, проте вона була вся у синцях та порізах. Незабаром жінка померла.

Італієць, який вбив українку, сам здався поліції, його заарештували на 30 днів, він перебуває в камері попереднього утримання в одному з міст Хорватії.

Нагадаємо, "Тепер офіційно": в Міноборони вирішили, чи забороняти жінкам виїзд за кордон, деталі нового наказу.

Як повідомляла Politeka, У Кремля нова стратегія після провалу "візьмемо Київ за три дні", у чому вона полягає: "Замість армії...".

Також Politeka писала, що Справи в армії рф гірші, ніж вважалося досі: наступальні операції ЗСУ відкрили нові проблеми окупантів.