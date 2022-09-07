На отдыхе в Хорватии 30-летний итальянец Марчелло Пассера жестоко избил свою 40-летнюю возлюбленную, украинку Нину Гришак, с которой и приехал на курорт. Из-за полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. У убитой осталось две дочери – 21 и 11 лет. Об этом сообщает Обозреватель.

Известно, что украинка Нина вместе с мужем переехала жить в Италию около 10 лет назад из Калуша. По словам знакомых, семья была дружная и спокойная, они вместе воспитывали двух дочек. Однако, в последнее время отношения Нины с мужем испортились, и они разошлись.

После этого Нина начала встречаться с младшим на 10 лет итальянцем – простым слесарем Марчелло Пассера. В августе пара отправилась на совместный отдых Хорватию, где и произошла трагедия. Хозяева и соседи апартаментов, где остановились Нина и Марчелло, часто слышали ругань пары. А в ночь на 18 августа произошло убийство. Нина и Марчелло громко ссорились, потом соседи услышали глухие удары, звон разбитого стекла. После этого наступила тишина, обеспокоенные люди вызвали полицию. Нину нашли еще живой, однако она была вся в синяках и порезах. Вскоре женщина скончалась.

Итальянец, убивший украинку сам сдался полиции, его арестовали на 30 дней, он находится в камере предварительного содержания в одном из городов Хорватии.

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