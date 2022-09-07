Російські окупанти закотили істерику через активізацію Сил оборони України на Харківщині, адже це стало несподіванкою.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не лише на півдні країни, а й на інших напрямках. Для російської окупаційної армії контрнаступ від ЗСУ на Харківщині став несподіванкою.

Зокрема, успіхи ЗСУ під Балаклією показали безлад, що панує в армії рф, та її повну неготовність до активних боїв у Харківській області. Таку думку висловили у матеріалі ВВС західні військові експерти.

Балаклія знаходиться неподалік стратегічно важливого для армії росії Ізюму. Військові експерти зазначають, що раптовість контрнаступу там доводить, що українські війська чудово справляються з режимом таємничості.

На думку професора стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюса Філіпса O'Брайєна, російська розвідка провалила свою місію і дозволила українським підрозділам підготуватися до контрудару.

Також експерт звернув увагу, що такі дії Збройні сили України вживають неподалік кордону з рф. Це, за словами O'Брайєна, говорить про ще гірший стан російської армії, ніж передбачалося раніше.

"З урахуванням різних систем моніторингу від супутників до безпілотників, кібер-засобів та іншого я припускав, що такої оперативної раптовості досягти практично неможливо. До того ж, все відбувається прямо біля кордону з росією. Якщо росіяни це пропустили, їхня армія перебуває в гіршому стані, ніж передбачалося. Це також хороша ознака того, що в Україні все просто відмінно з режимом секретності", – зазначив професор.

У той же час інший аналітик припустив, що війська рф могли знати про підготовку контрнаступу ВСУ, проте нічого не могли з цим зробити.

Зазначимо, що представники української влади жодних заяв про наступальну операцію в Харківській області наразі не робили.

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