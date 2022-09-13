Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ не відмовляється від дипломатичних переговорів із росією, проте результат цих переговорів залежить від того, в якому становищі Україна розмовлятиме з кремлем, і саме за це зараз ведеться бій на полі бою. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами глави МЗС, коли Збройні сили відстоять позицію сили, дипломати зможуть відстоювати відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року.

"Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє. Наші іноземні партнери погоджуються з нами, що зараз немає жодних індикаторів, що РФ готова до таких серйозних переговорів або вже склалися умови для таких переговорів", - зауважив міністр.

Він додав, що ініціатива щодо відновлення переговорів має надійти від кремля, а не від Києва. А зацікавленість у такій формі вирішення військової кризи москва виявить, лише коли усвідомить слабкість своїх позицій безпосередньо у бою.

"Тоді вони запропонують переговори. Але не для того, щоб зберегти особу, а зберегти те, що вони на той момент контролюватимуть. Однак виникає логічне питання: якщо в цей момент ми знаходимося в успішному наступі і звільнятимемо свої території, то чому нам потрібно про щось домовлятися з агресором? – міркує Куліба.

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