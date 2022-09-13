Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter.
По-перше, Подоляк наголосив, що українська сторона має захистити системами ППО об'єкти критичної інфраструктури, по яким зараз б'є російська армія. За його словами, надалі рф "воюватиме лише з цивільними".
По-друге, потрібно організувати наступ ЗСУ на Донецьк та Луганськ.
"Звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", — додав радник глави ОП.
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Напередодні президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що в останні дні російська армія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, залишаючи сотні тисяч українців без електрики.
"Російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави. Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, ЗСУ розмолотили на Харківщині росіян, яких готували до оборони Москви та війни з НАТО.
Також повідомлялося, що загін кадировців опинився в оточенні.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти на правому березі Дніпра вже готові скласти зброю.