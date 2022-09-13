Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев не отказывается от дипломатических переговоров с россией, однако результат этих переговоров зависит от того, в каком положении Украина будет разговаривать с кремлем, и именно за это сейчас ведется сражение на поле боя. Об этом Кулеба сказал в интервью "РБК-Украина".

По словам главы МИД, когда Вооруженные силы отстоят позицию силы, дипломаты смогут отстаивать восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

"Сегодня переговоры с Россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, который она реально понимает. Наши иностранные партнеры соглашаются с нами, что сейчас нет никаких индикаторов, что РФ готова к столь серьезным переговорам или уже сложились условия для таких переговоров", – заметил министр.

Он добавил, что инициатива по возобновлению переговоров должна поступить от кремля, а не от Киева. А заинтересованность в такой форме решения военного кризиса москва проявит, только когда осознает слабость своих позиций непосредственно в бою.

"Тогда они предложат переговоры. Но не для того, чтобы сохранить лицо, а сохранить то, что они в тот момент будут контролировать. Однако возникает логичный вопрос: если в этот момент мы находимся в успешном наступлении и будем освобождать свои территории, то почему нам нужно о чем-то договариваться с агрессором?" – рассуждает Кулеба.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление: у Путина решили, надо ли объявлять всеобщую мобилизацию.

Как сообщала Politeka, "Эффект домино": в ОП уже заговорили о наступлении на Луганск и Донецк, первые подробности.

Также Politeka писала, что Оккупанты сбежали из еще одного города, но закрепляются на других позициях: "Cтягивают остатки войск"