У Херсонській області підрозділи окупантів не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, підрозділи зс рф, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Наприклад, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ окупантів, який розташований неподалік Каховки, не може забезпечити особовий склад на передовій питною водою та боєприпасами.

При цьому місцеве населення відмовляється забезпечувати рашистів продовольством навіть під примусом. Тому наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

Також повідомляється, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього моторні човни, викрадені в навколишніх селах.

"Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили «на вільні хліба». Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", — додали в ГУР.

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