Успішний контрнаступ Збройних сил України завдав великих втрат у лавах російських окупантів. Солдат ворожої армії гине у 9-10 разів більше, ніж українців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов розповів в ефірі "24 канали".

"Можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших саме в цей період становлять 1 до 9, або 1 до 10. Тобто, на одного нашого загиблого, на жаль, воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які увірвалися на нашу землю" , - Заявив Данилов.

За його словами, за законами війни під час настання гине більше військових, ніж при обороні. Однак завдяки тому, як діють українські захисники, вийшло навпаки.

"Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі. Ми ламаємо багато стереотипів і для країн НАТО, наших партнерів. Вони приємно вражені якістю роботи наших військових, наших громадянських, суспільства", – наголосив Данилов.

Секретар РНБО наголосив, що далеко не кожна країна здатна на те, що зробила Україна, і нагадав, що в історії воєн багато випадків, коли вороги просто складали зброю.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України розпочався на початку вересня. Наразі звільнено багато міст та сіл на Харківщині, серед яких Ізюм, Балаклія та інші.

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