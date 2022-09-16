Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, подразделения вс рф, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды. Например, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск оккупантов, расположенное неподалеку от Каховки, не может обеспечить личный состав на передовой питьевой водой и боеприпасами.
При этом местное население отказывается снабжать рашистов продовольствием даже под принуждением. Поэтому пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.
Также сообщается, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого моторные лодки, угнанные в окрестных селах.
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"Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на свободные хлеба». Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", — добавили в ГУР.
Напомним, в Сети опубликовали кадры массового захоронения в освобожденном от оккупантов городе Изюм.
Также сообщалось, что Лукашенко и Путина обделили вниманием во время саммита в Самарканде.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов впервые рассказал о потерях ВСУ в результате контрнаступления.