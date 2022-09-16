В Херсонской области подразделения оккупантов не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, подразделения вс рф, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды. Например, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск оккупантов, расположенное неподалеку от Каховки, не может обеспечить личный состав на передовой питьевой водой и боеприпасами.

При этом местное население отказывается снабжать рашистов продовольствием даже под принуждением. Поэтому пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.

Также сообщается, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

"Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на свободные хлеба». Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", — добавили в ГУР.

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