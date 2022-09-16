Російські пропагандисти щоразу пробивають дно у своїй брехні.

Як повідомляє канал "Быть Или" , пропагандистка Скабеєва показала відео, на якому королева Єлизавета II нібито кидає їжу "дітям поневолених народів Африки, ніби тварина в зоопарку".

"Насправді це відео з особистої колекції Братів Люм'єр, родоначальників кінематографу, це гуглиться у два кліки. Відео датовано 1899-1900 роками, за чверть століття до народження королеви (Єлизавета II народилася 1926 року).

Відео називається "Аннамські діти підбирають гроші перед жіночою пагодою". На ньому змальована мадам Поль Дюмер, на фото виразно видно, що це не королева.

Плівка виявлена ​​у Ліоні (Франція) у 1901 році, а знята французьким фотографом Габріелем Вейре в Аннамі, колоніальному володінні у Французькому Індокитаї, сучасний В'єтнам.

Це не Єлизваєта. Це не їжа. Це не Африка. І це не "англосакси". Скабеєва, якщо тут і є тварина - то це ви", - йдеться у повідомленні.

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