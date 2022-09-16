Российские пропагандисты раз за разом пробивают дно в своем вранье.

Как сообщает канал "Быть Или", пропагандистка Скабеева показала видео, на котором королева Елизавета II якобы бросает еду "детям порабощённых народов Африки, словно бы животное в зоопарке".

"На самом деле это видео из личной коллекции Братьев Люмьер, родоначальников кинематографа, это гуглится в два клика. Видео датировано 1899-1900 годами, за четверть столетия до рождения королевы (Елизавета II родилась в 1926 году).

Видео называется "Аннамские дети подбирают деньги перед женской пагодой". На нём запечатлена некая мадам Поль Дюмер, на фото отчётливо видно, что это не королева.

Плёнка проявлена в Лионе (Франция) в 1901 году, а снята французским фотографом Габриэлем Вейре в Аннаме, колониальном владении во Французском Индокитае, современный Вьетнам.

Это не Елизваета. Это не еда. Это не Африка. И это не "англосаксы". Скабеева, если здесь и есть животное - так это вы", - говорится в сообщении.

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