Щоб надати додаткові сили російським окупантам, "самомобілізацію" розгорнули на місцевому рівні. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті. Їх закликають приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів "Тигр" (морська піхота).

У мерії стверджують, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Але, як зазначають експерти ISW, російські вербувальники намагаються збити з пантелику чоловіків, щоб вони подумали, що їх формально та юридично призвали, хоч насправді листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.

Ідею Кадирова щодо "самомобілізації" підтримали й інші регіони. Наприклаж, губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою "Широнін", і заявив, що обласний добровольчий батальйон "Вятка" вже воює в Україні.

Призначений росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. За його словами, до фінансування добровольчих батальйонів нібито долучилися невідомі великі банківські установи.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку заклику кадирова та закликав усі регіони "самомобілізації". Подібні заяви зробили також глави Воронезької, Чуваської, Башкирської та Кемеровської областей.

Сам кадиров 16 вересня оголосив, що чеченські батальйони "Ахмат" "Восток" і "Захід" перекинуті на Донбас. За його словами, створено ще один загін "Ахмат-1" із 2000 осіб, "озброєних до зубів".

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