Чтобы придать дополнительные силы российским оккупантам, "самомобилизацию" развернули на местном уровне. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 16 сентября мэрия Владивостока подтвердила, что городская администрация рассылает письма мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет, имеющим опыт военной службы и службы в запасе, а также состоящим на военном учете в местном военном комиссариате. Их призывают присоединиться к БАРС (Боевой армейский резерв страны) или так называемым добровольческим подразделениям "Тигр" (морская пехота).

В мэрии утверждают, что "каждый получатель принимает собственное решение". Но, как отмечают эксперты ISW, российские вербовщики пытаются сбить с толку мужчин, чтобы они подумали, что их формально и юридически призвали, хотя на самом деле письма — лишь приглашение обсудить волонтерство.

Идею Кадырова по "самомобилизации" поддержали и другие регионы. К примеру, губернатор Кировской области Александр Соколов объявил, что Киров сформировал свой второй добровольческий батальон под названием "Широнин", и заявил, что областной добровольческий батальон "Вятка" уже воюет в Украине.

Назначенный россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов 16 сентября сообщил, что Крым активизирует работу по набору добровольцев. По его словам, к финансированию добровольческих батальонов якобы приобщились неизвестные крупные банковские учреждения.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о финансовой поддержке призыва кадырова и призвал все регионы "самомобилизации". Подобные заявления сделали также главы Воронежской, Чувашской, Башкирской и Кемеровской областей.

Сам кадыров 16 сентября объявил, что чеченские батальоны "Ахмат" "Восток" и "Запад" перекинуты на Донбасс. По его словам, создан еще один отряд "Ахмат-1" из 2000 человек, "вооруженных до зубов".