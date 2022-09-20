Псевдореферендуми на окупованих територіях не більше ніж фікція, яка нічого не змінить.

Будь-які спроби російських окупантів провести референдуми на тимчасово захоплених територіях не змінять консенсусу та міжнародне право, згідно з якими Донецьк, Луганськ та Крим є Україною. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Ru-пропагандисти закохані в "референдуми", як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - написав Подоляк.

Зазначимо, раніше голова Луганської ОВГ Сергій Гайдай висловив думку, що проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях, ймовірно, призведе до оголошення повної мобілізації на території російської федерації. За його словами, сьогодні масово продовжила надходити інформація про підготовку до "референдуму" у Херсонській, Запорізькій області та на так званих "Л/ДНР". Тим часом у російську держдму внесли зміни до покарання за відхилення від участі в бойових діях. Також, при оголошенні війни Україні, росія може офіційно запросити допомогу у багатьох страждаючих ОДКБ.

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