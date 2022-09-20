ЗСУ завдали значних втрат військам росії, і хоча війна ще далека до завершення, але українська держава вже досягла великого прогресу проти російської армії. Тим часом володимир путін не досягнув жодної зі своїх цілей в Україні. Про це заявив високопосадовець оборони США, передає прес-служба Пентагону.

Американець нагадав, що путін напав на мирну Україну 24 лютого і блискавично атакував її столицю Київ для усунення легітимної української влади та встановлення маріонеткового режиму. Проте його задум зазнав невдачі, тож війська довелося перекидати на схід України.

Він зазначив, що успішно провели контрнаступ у Харківській області, повернувши під свій контроль велику територію. Окупанти працюють настільки погано, що новини з Харківщини надихнули багатьох російських добровольців відмовлятися від бойових дій.

"Російські військові переживають нелегкі часи, викидаючи особовий склад для участі у помилковій війні проти України. Українські військові завдали значних втрат російським військам, які вторглися до країни, і ми бачимо, як Кремль все більше намагається знайти нових новобранців, щоб поповнити свої рідкісні лави" , – пояснив представник оборони США.

Він додав, що українські військові, навпаки, мають високий моральний дух і продовжують цілеспрямовано просуватися вперед, звільнивши понад 300 населених пунктів Харківської області. Також захисники країни все ще роблять "навмисний прогрес" проти окупантів на півдні. Нині війська рф просунулися в район Донбасу, але цей поступ становлять лише "кілька сотень метрів".

Представник Пентагону зазначив, що Вашингтон вважає російські атаки на громадянську інфраструктуру скоріше відплатою, ніж будь-яким військовим змістом.

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