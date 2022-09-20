Псевдореферендумы на оккупированных территориях не больше, чем фикция, которая ничего не изменит.

Любые попытки российских оккупантов провести референдумы на временно захваченных территориях не изменят консенсуса и международное право, согласно которым Донецк, Луганск и Крым являются Украиной. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы", как панацею. Имею для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", - написал Подоляк.

Отметим, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай выразил мнение, что проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях, вероятно, приведет к объявлению полной мобилизации на территории российской федерации. По его словам, сегодня массово продолжила поступать информация о подготовке к "референдумам" в Херсонской, Запорожской области и на так называемых "Л/ДНР". Тем временем в российскую госдму внесли изменения в наказание за отклонение от принятия участия в боевых действиях. Также, при объявлении войне Украины, россия может официально пригласить помощь у многих страдающих ОДКБ.

Напомним, Всеобщая мобилизация в россии: в разведке пояснили, почему она выгодна для Украины.

Как сообщала Politeka, Российские военные переживают нелегкие времена: в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Также Politeka писала, что "Куда бежать?": Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам.