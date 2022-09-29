Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що збирається провести чергові переговори з президентом рф путіним Володимиром. За його словами, вони говоритимуть про завершення війни в Україні. Також він наголосив, що фейкові "референдуми" на окупованих територіях лише посилили ситуацію з війною. Про це Ердоган розповів в інтерв'ю телеканалу CNN Türk.

За словами президента Туреччини, він не сподівається одразу отримати позитивний підсумок переговорів із путіним. При цьому зазначив, що все можна було б вирішити дипломатичним шляхом, якби росія не влаштувала псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

"Референдуми, проведені у чотирьох містах України, створюють проблеми, і все можна було б вирішити дипломатичним шляхом. Я турбуюсь про це", – заявив Ердоган.

Також турецький лідер прокоментував погрози диктатора Росії про можливе застосування ядерної зброї. За його словами, ціна використання у війні цього виду озброєння буде катастрофічною.

"Ціна переходу до ядерної війни буде катастрофою. Я сподіваюся, що ця зброя ніколи не буде використана завдяки роботі дипломатії. Необхідно використати по максимуму дипломатичні засоби, щоб не доводити конфлікт до такого розвитку подій", – наголосив турецький лідер.

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