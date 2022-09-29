Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается провести очередные переговоры с президентом рф владимиром путиным. По его словам, они будут говорить о завершении войны в Украине. Также он подчеркнул, что фейковые "референдумы" на оккупированных территориях только усугубили ситуацию с войной. Об этом Эрдоган рассказал в интервью телеканалу CNN Türk.

По словам президента Турции, он не надеется сразу получить позитивный итог переговоров с путиным. При этом отметил, что все можно было бы решить дипломатическим путем, если бы рф не устроила псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

"Референдумы, проведенные в четырех городах Украины, создают проблемы, и все можно было бы решить дипломатическим путем. Я беспокоюсь об этом", – заявил Эрдоган.

Также турецкий лидер прокомментировал угрозы диктатора рф о возможном применении ядерного оружия. По его словам, цена использования в войне этого вида вооружения будет катастрофичной.

"Цена перехода к ядерной войне будет катастрофой. Я надеюсь, что это оружие никогда не будет использовано благодаря работе дипломатии. Необходимо использовать по максимуму дипломатические средства, чтобы не доводить конфликт до такого развития событий", – подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, Соотношение будет 1 к 5: разведка узнала, сколько тысяч мобилизованных Кремль перебросит в Беларусь.

Как сообщала Politeka, "Масло для штыка": куда бросают первых новомобилизованных и что будет, если полезут с Беларуси.

Также Politeka писала, что Будет иметь серьезные последствия: оккупантов ждет "котел", бойцов ВСУ уже не остановить.