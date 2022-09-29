В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із рф, вони мають поповнити дислоковані в білорусі підрозділи збройних сил росії.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Головному Управлінні Розвідки Міноборони

«В результаті поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти 1 до 5», - повідомляють розвідники.

Також зазначається, що для розміщення «мобіків» планується використати військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Так, під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.

«Відповідні вказівки було надано зс рб та місцевим радам. Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі», - повідомили в розвідці.

Також відомо про планування посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території росії.

«Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів. Також влада рб дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам зс рф у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни», - розповіли в ГУРі.

Нагадаємо, раніше в ОП попередили, що нової Бучі вже ніхто не допусте.

Також повідомлялось, що Путін, можливо, має намір атакувати Україну з території Білорусі по двом напрямкам.

Крім того, Politeka.net писала, що в кулуарах Кремля називають, скільки насправді збираються мобілізувати росіян, і це не 300 тисяч.