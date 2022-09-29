Росіяни ставлять загрозу національній безпеці Грузії, а влада ігнорує проблему.

Про це заявила головний редактор JamNews Маргарита Ахвледіані:

"У Грузії справжня істерика з цього приводу. Ідуть протести, публікуються петиції і затято виступає все суспільство з вимогою до уряду вжити заходів або закрити кордон".

За офіційними даними, з початку оголошення мобілізації в'їхали близько 80 тисяч. Але ті підрахунки, які робить незалежні медіа – це набагато більше.

Влада каже, що 60% не залишаються в Грузії і їдуть. Але у нас є інформація, що саме більшість із них залишається тут. Тому що їм виїхати нікуди, крім як до Вірменії, де ризиків для них набагато більше (як вважають росіяни).

Для Грузії це загроза національній безпеці. Тому що це маленька країна, і такий потік росіян призведе до величезного дизбалансу відсотка населення. І це не перший потік, який ми переживаємо. З початку війни в Україні сюди приїхала величезна кількість росіян. Це щонайменше 200 тисяч людей, які сюди заїхали.

Але поки що наші вимоги та звернення до уряду особливої ​​ролі не відіграли.

Нам страшно. Я йшла пішки на роботу через місто з ранку – я чую переважно російську мову на вулиці. У магазинах, ресторанах – таке почуття, що ми перебуваємо в росії. І це безладдя і це дуже небезпечно".

Нагадаємо, в українській розвідці дізналися, скільки тисяч мобілізованих Кремль планує перекинути до Білорусі.

Також повідомлялося про новий страшний удар по Дніпру, є жертви, а під завалами можуть бути діти.

Крім того, Politeka.net писала, що у кулуарах Кремля нібито обговорюється, що мобілізувати можуть не 300 тисяч росіян, а понад 4 мільйони.