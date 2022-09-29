Прибывшие россияне ставят угрозу национальной безопасности Грузии, а власти игнорируют проблему.

Об этом заявила главный редактор JamNews Маргарита Ахвледиани:

"В Грузии настоящая истерика по этому поводу. Идут протесты, публикуются петиции и яростно выступает все общество с тербованием к правительству принять меры или закрыть границу.

По официальным данным с начала объявления мобилизации въехали около 80 тысяч. Но те подсчеты, которые делает независимые медиа - это гораздо больше.

Власти говорят, что 60% из не остаются в Грузии и уезжают. Но у нас есть информация, что как раз большая часть из них остается здесь. Потому что им выехать некуда кроме как в Армению, где рисков для них гораздо больше (как считают россияне).

Для Грузии это угроза национальной безопасности. Потому что это маленькая страна и такой поток россиян приведет к огромному дизбалансу процента населения. И это не первый поток, который мы переживаем. С начала войны в Украине сюда приехало громадное количество россиян. Это не менее 200 тысяч людей, которые сюда заехали.

Но пока наши требования и обращения к правительству особой роли не сыграли.

Нам страшно. Я шла пешком на работу через город с утра - я слышу в основном русскую речь на улице. В магазинах, ресторанах - такое чувство, что мы находимся в россии. И это безопразие и это очень опасно".

Напомним, в украинской разведке узнали, сколько тысяч мобилизированных Кремль планирует перебросить в Беларусь.

Также сообщалось о новом страшном ударе по Днепру, есть жертвы, а под завалами могут находиться дети.

Кроме того, Politeka.net писала, что в кулуарах Кремля якобы обсуждается, что мобилизовать могут не 300 тысяч россиян, а более 4 миллионов.