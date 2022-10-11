В окупованому Криму російські загарбники ремонтували танк і випадково вистрілили з нього.

Снаряд пролетів 8 кілометрів і потрапив до приватного будинку, постраждала дитина. Про це повідомляє Baza.

10 жовтня окупанти ремонтували танк у селі Новостепове. Під час ремонтних робіт стався мимовільний постріл.

Снаряд потрапив до будинку, розташованого на вулиці Садовій у Джанкої. У цей момент там була 11-річна Діана — дівчинка отримала рвану рану передпліччя і була госпіталізована.

Крім того, пошкоджено як мінімум два будинки.

10 жовтня в росії сталася ще одна "випадкова" НП, пов'язана з військовими. На підприємстві АТ «6 Арсенал» у селищі Бурмакіно під Ярославлем розпочалася пожежа у цеху з розбирання боєприпасів, коли там проводились роботи з утилізації ракети для ПЗРК «C-300».

Під час розбирання ракети стався мимовільний запуск маршового двигуна — в результаті один із працівників загинув, ще двоє отримали поранення та госпіталізовані.

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