Відомий волонтер і телеведучий Сергій Притула показав, як виглядає зброя помсти, на яку розпочався збір після масштабного ракетного удару Росії по Україні.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула повідомив, що вони із Сергієм Стерненком планували розпочати цей збір 12 жовтня, проте ракетний обстріл вніс корективи.

«Починаємо вже зараз! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде "бавовна". Буде боляче. Буде помста. Горітимуть!» – написав Притула на своїй сторінці в соцмережі 10 жовтня.

Пізніше Притула показав, як виглядають дрони та уточнив, скільки вже вдалося зібрати.

«Ось на що ми скидаємось! 206 000 000 за 7 годин! Не зупиняємося!», - прокоментував Притула кадри, на яких знято роботу дронів.

У коментарях українці захоплюються своєю нацією та зізнаються, що віддали Притулі свої гроші, які збирали на інше.

«Пан Притула, збирала собі на права, але розумію, що це до с**и. Скинула», «Того разу 600 млн зібрали, я впевнена, ми зможемо і цього разу», «Захотілося ще скинути», «Давай наступний збір вже на щось серйозніше F16 чи F22?», - пишуть у коментарях Притулі.

Додамо, що внаслідок масованої ракетної атаки по Україні 10 жовтня загинули 19 людей, поранення отримали 105 людей.

Нагадаємо, Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по центру Києва.

Також повідомлялося, що артист "Квартал 95" та зірка "Жіночого кварталу" видали "шедевральну" пародію на окупанта та його дружину.

Крім того, Politeka.net писала, що Притула відповів Ілону Маску на його заяви.