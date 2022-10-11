В оккупированном Крыму российские захватчики ремонтировали танк и случайно выстрелили из него.

Снаряд пролетел 8 километров и попал в частный дом, пострадал ребенок. Об этом сообщает Baza.

10 октября оккупанты ремонтировали танк в селе Новостепное. Во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел.

Снаряд попал в дом, расположенный на улице Садовой в Джанкое. В этот момент там находилась 11-летняя Диана — девочка получила рваную рану предплечья и была госпитализирована.

Кроме того, повреждены как минимум два дома.

10 октября в рф произошло еще одно "случайное" ЧП, связанное с военными. На предприятии АО «6 Арсенал» в посёлке Бурмакино под Ярославлем начался пожар в цехе по разборке боеприпасов, когда там проводились работы по утилизации ракеты для ПЗРК «C-300».

Во время разборки ракеты произошёл самопроизвольный запуск маршевого двигателя — в результате один из работников погиб, ещё двое получили ранения и были госпитализированы.

Также сообщалось, что Кремль находится в загнанном положении - появилось доказательство.

Тем временем украинцы начали сбрасываться на оружие "мести" - Притула показал, как оно выглядит.

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