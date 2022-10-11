Глава МЗС наголосив, що поки що в якійсь столиці радиться з приводу зброї, в Україні діти стають сиротами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook розповів історію маленького Григорія з Києва, який в одну мить став сиротою, оскільки його маму вбила російська ракета. На тлі цього дипломат закликав союзників та партнерів посилити підтримку України та постачання нам озброєння для боротьби з окупантами.

"Це результат того, що в якійсь столиці довго радяться чи надавати Україні протиповітряну та протиракетну зброю, в іншій грають у "нейтральність", у третій втомилися від війни та санкцій, у четвертій готуються тиснути руку путіну, а якась медіа чи лідер думок намагається нав'язати думку, що Україна сама винна у цьому, бо надто активно та успішно захищається", - написав Кулеба.

За його словами, голоси, пройняті страхом, втомою чи бажанням врятувати путіна, мають залишитися на узбіччі історії.

"Росія може позбавляти нас світла, тепла, може змушувати людей сидіти в бомбосховищах, але їм ніколи не позбавити нас нашої перемоги. Тому що ми на світлі Сили", - підсумував глава українського МЗС.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по українських містах, які призвели до руйнувань інфраструктури та загибелі мирних людей. 10 жовтня "прильоти" зафіксовано у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Полтавській областях. 11 жовтня попередньо 18 ракет, 8 дронів-камікадзе на півдні та 3 безпілотники збили сили ППО.

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