Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook рассказал историю маленького Григория из Киева, который в один миг стал сиротой, так как его маму убила российская ракета. На фоне этого дипломат призвал союзников и партнеров усилить поддержку Украины и поставки нам вооружения для борьбы с оккупантами.
"Это результат того, что в какой-то столице долго советуются предоставлять ли Украине противовоздушное и противоракетное оружие, в другой играют в "нейтральность", в третьей устали от войны и санкций, в четвертой готовятся жать руку путину, а какое-то медиа или лидер мыслей пытается навязать мнение, что Украина сама виновата в этом, потому что слишком активно и успешно защищается", - написал Кулеба.
По его словам, голоса, проникнутые страхом, усталостью или желанием спасти путина, должны остаться на обочине истории.
"Россия может лишать нас света, тепла, может заставлять людей сидеть в бомбоубежищах, но им никогда не лишить нас нашей победы. Потому что мы на светлой стороне Силы", - подытожил глава украинского МИД.
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Напомним, 10 и 11 октября российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по украинским городам, которые привели к разрушениям инфраструктуры и гибели мирных людей. 10 октября "прилеты" зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Полтавской областях. 11 октября предварительно 18 ракет, 8 дронов-камикадзе на юге и 3 беспилотника сбили силы ПВО.
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