Будівля спалахнула через утилізацію ракети. У неї випадково запустився двигун. Про це повідомляє Baza.
Пожежа сталася у понеділок, 10 жовтня, на підприємстві АТ «6 Арсенал» у ярославському селищі Бурмакіне. За попередніми даними, загоряння розпочалося у цеху з розбирання боєприпасів, коли там проводилися роботи з утилізації ракети для ПЗРК «C-300».
Під час розбирання ракети стався мимовільний запуск маршового двигуна — в результаті один із працівників загинув, ще двоє отримали поранення та госпіталізовані.
При цьому після аварії вогонь охопив 700 квадратних метрів, і загасити його вдалося лише за кілька годин.
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Також раніше стало відомо, що 10 жовтня в Курській області рф було зафіксовано обстріл прикордонного селища Тьоткіне.
«Обстріляли район спиртзаводу, зафіксовано 6 прильотів, сильна пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку. За попередніми даними поранено двох людей: чоловіка з осколковими пораненнями і жінку з опіками, обох госпіталізовано», — повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Також повідомлялося, що Кремль перебуває у загнаному становищі – з'явився доказ.
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