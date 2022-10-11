У росії сталася масштабна НП на військовому підприємстві під Ярославлем.

Будівля спалахнула через утилізацію ракети. У неї випадково запустився двигун. Про це повідомляє Baza.

Пожежа сталася у понеділок, 10 жовтня, на підприємстві АТ «6 Арсенал» у ярославському селищі Бурмакіне. За попередніми даними, загоряння розпочалося у цеху з розбирання боєприпасів, коли там проводилися роботи з утилізації ракети для ПЗРК «C-300».

Під час розбирання ракети стався мимовільний запуск маршового двигуна — в результаті один із працівників загинув, ще двоє отримали поранення та госпіталізовані.

При цьому після аварії вогонь охопив 700 квадратних метрів, і загасити його вдалося лише за кілька годин.

Також раніше стало відомо, що 10 жовтня в Курській області рф було зафіксовано обстріл прикордонного селища Тьоткіне.

«Обстріляли район спиртзаводу, зафіксовано 6 прильотів, сильна пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку. За попередніми даними поранено двох людей: чоловіка з осколковими пораненнями і жінку з опіками, обох госпіталізовано», — повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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