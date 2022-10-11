Секретар РНБО розповів, що після розбору залишків Shahed-136 виявилося, що у виробництві використовують елементи з інших країн.

Як відомо, останнім часом російські окупанти все частіше використовують для атак українських міст іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Стало відомо, що Іран робив ці "мопеди" за допомогою інших країн. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Данилова, компоненти, які вдалося оглянути українській стороні після збиття цих дронів, свідчать, що вони стосуються інших країн.

"Іранці самостійно ці речі збирати не могли. Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, як вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала можливість купувати ті речі, які стовідсотково відносяться до військово-промислового комплексу", – пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо: у ніч на 5 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку України іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 6 із 12 ворожих цілей. Також цієї ночі на Київщині пролунали вибухи – РФ атакувала дронами-камікадзе Білу Церкву. Усього вибухів було шість, на місці атаки почалася потужна пожежа. Дрони випустили з півдня України.

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