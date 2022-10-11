Секретарь СНБО рассказал, что после разбора остатков Shahed-136 оказалось, что в производстве используют элементы из других стран.

Как известно, в последнее время российские оккупанты все чаще используют для атак украинских городов иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Стало известно, что Иран производил эти "мопеды" с помощью других стран. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По словам Данилова, компоненты, которые удалось осмотреть украинской стороне после сбития этих дронов, свидетельствуют, что они имеют отношение к другим странам.

"Иранцы самостоятельно эти вещи собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран. Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу", – объяснил секретарь СНБО.

Напомним: в ночь на 5 октября российские оккупационные войска совершили массированную атаку Украины иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 6 из 12 вражеских целей. Также этой ночью в Киевской области прогремели взрывы – РФ атаковала дронами-камикадзе Белую Церковь. Всего взрывов было шесть, на месте атаки начался мощный пожар. Дроны были выпущены с юга Украины.

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