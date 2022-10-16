Війна в Україні, яка протягом кількох місяців здавалася повільною та болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази. Про це йдеться в аналізі експертів видання CNN .

"Це вже третя, четверта, можливо, п'ята війна, за якою ми спостерігаємо", - зазначив Кейр Джайлз, старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії.

За натиском російських ракет були стійкі успіхи ЗСУ і потужний вибух на Кримському мосту. Він вдарив із психіки росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс, кажуть експерти.

За їхніми словами, з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни матимуть вирішальне значення. А росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато правдоподібнішим", - заявив Джайлз.

Експерти припускають, що на тлі останніх подій "реакція росії, ймовірно, ще більше загострюватиметься".

Так, у четвер, 13 жовтня, росія заявила, що починають евакуювати жителів окупованого Херсона, оскільки Україна досягає великих успіхів у регіоні.

Аналітики дійшли висновку, що успішний наступ ЗСУ змінив хід війни і спростував припущення, висунуте минулого літа на Заході та в Росії, що хоча Україна й може стійко захищати територію, вона не має можливості захопити її.

"Росіяни грають на свисток, сподіваючись уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив CNN Самір Пурі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень та автор книги "Шлях Росії до війни з Україною".

"Якщо вони зможуть протриматися до Різдва, і лінія фронту виглядатиме приблизно так, як вона є, це буде величезним успіхом для росіян з огляду на наскільки невдало це було з лютого 2022 року", - зазначили експерти.

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