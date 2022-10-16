Війна в Україні, яка протягом кількох місяців здавалася повільною та болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази. Про це йдеться в аналізі експертів видання CNN .

"Це вже третя, четверта, можливо, п'ята війна, за якою ми спостерігаємо", - зазначив Кейр Джайлз, старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії.

За натиском російських ракет були стійкі успіхи ЗСУ і потужний вибух на Кримському мосту. Він вдарив із психіки росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс, кажуть експерти.

За їхніми словами, з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни матимуть вирішальне значення. А росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

фронт, війна, бої, поле бою

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"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато правдоподібнішим", - заявив Джайлз.

Експерти припускають, що на тлі останніх подій "реакція росії, ймовірно, ще більше загострюватиметься".

Так, у четвер, 13 жовтня, росія заявила, що починають евакуювати жителів окупованого Херсона, оскільки Україна досягає великих успіхів у регіоні.

Аналітики дійшли висновку, що успішний наступ ЗСУ змінив хід війни і спростував припущення, висунуте минулого літа на Заході та в Росії, що хоча Україна й може стійко захищати територію, вона не має можливості захопити її.

Прапор України, ЗСУ, контрнаступ, звільнення від окупації

"Росіяни грають на свисток, сподіваючись уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив CNN Самір Пурі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень та автор книги "Шлях Росії до війни з Україною".

"Якщо вони зможуть протриматися до Різдва, і лінія фронту виглядатиме приблизно так, як вона є, це буде величезним успіхом для росіян з огляду на наскільки невдало це було з лютого 2022 року", - зазначили експерти.

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Як повідомляла Politeka, Нова грошова допомога стартувала в Україні: хто може отримати виплату та яку суму.

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