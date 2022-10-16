Приближение зимы может изменить ситуацию на фронте, так считают военные эксперты.

Война в Украине, которая в течение нескольких месяцев казалась медленной и мучительной, вновь разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует на пути к непредсказуемой новой фазе. Об этом говорится в анализе экспертов издания CNN.

"Это уже третья, четвертая, возможно, пятая война, за которой мы наблюдаем", — отметил Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы Chatham House по россии и Евразии.

За натиском российских ракет последовали устойчивые успехи ВСУ и мощный взрыв на Крымском мосту. Он ударил по психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс, говорят эксперты.

По их словам, с приближением холодных месяцев, которые, вероятно, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение. А россияне будут пытаться избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-либо, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало гораздо более правдоподобным", — заявил Джайлз.

Эксперты предполагают, что на фоне последних событий "реакция россии, вероятно, будет еще более обостряться".

Так, в четверг, 13 октября, россия заявила, что начинают эвакуировать жителей оккупированного Херсона, поскольку Украина добивается больших успехов в регионе.

Аналитики пришли к выводу, что успешное наступление ВСУ изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в россии, что, хотя Украина и может стойко защищать территорию, у нее нет возможности захватить ее.

"Россияне играют на свисток, надеясь избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", — заявил CNN Самир Пури, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и автор книги "Путь России к войне с Украиной".

"Если они смогут продержаться до Рождества, и линия фронта будет выглядеть примерно так, как она есть, это будет огромным успехом для россиян, учитывая, насколько неудачно это было с февраля 2022", - отметили эксперты.

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