Прилетіло по будівлі Донецької міськради, яку росіяни називають "адміністрацією міста", у Ворошилівському районі. Місцеві повідомляють про кілька вибухів.
Внаслідок вибуху в "мерії" Донецька сильно постраждало не лише приміщення, а й автомобілі на парковці - щонайменше три машини згоріли.
Удар припав на західну частину будівлі з боку Університетської вулиці та парку кованих фігур. Це центр міста, неподалік знаходиться Донбас Арена.
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У самій будівлі вилетіли вікна, стіни та стеля посипалися. При цьому вікна вилетіли на всіх поверхах.
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