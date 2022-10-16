Уранці в неділю, 16 жовтня, потужний вибух прогримів у центрі Донецька в районі окупаційної адміністрації міста.

Прилетіло по будівлі Донецької міськради, яку росіяни називають "адміністрацією міста", у Ворошилівському районі. Місцеві повідомляють про кілька вибухів.

Внаслідок вибуху в "мерії" Донецька сильно постраждало не лише приміщення, а й автомобілі на парковці - щонайменше три машини згоріли.

Удар припав на західну частину будівлі з боку Університетської вулиці та парку кованих фігур. Це центр міста, неподалік знаходиться Донбас Арена.

У самій будівлі вилетіли вікна, стіни та стеля посипалися. При цьому вікна вилетіли на всіх поверхах.

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