У росію дрони-камікадзе постачає Іран, за їх допомогою російські окупанти атакують українські міста. Тому відповідальність за масові вбивства мирних жителів лежить і на цій країні. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, схоже, санкцій на Ірані мало, тому що він продає дрони росії для тероризування українських міст.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, яка пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових вбивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчену справу та поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій точно мало", - написав Подоляк.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, росіяни атакували Київ іранськими безпілотниками Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про чотирьох загиблих, чотирьох поранених та 19 врятованих в результаті атаки. Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор.

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