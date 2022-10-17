Представники правлячої верхівки поки неспроможні виступити проти володимира путіна, але вони приєднаються, коли в рф почнуться народні бунти.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна.

"Зараз будь-який переворот у Росії неможливий. Система там побудована так, що люди у владі зацікавлені в збереженні існуючого стану речей. Вони мають свої статки, своє бачення світу. Серед них є притомні люди, які розуміють всю критичність ситуації, що зараз склалася в Росії. Але вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень. Ті, хто іншої думки - їх або знищують, або вони надто залякані, щоб іти на якісь кардинальні дії", - переконаний він.

За словами представника ГУР, є ймовірність, що в рф може збунтуватися народ, але це відбудеться тоді, коли кількість загиблих на війні буде не десятки, а сотні тисяч.

"Народ поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Усі розуміють, що усі рішення одноосібно ухвалює єдина особа. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів - це вже буде інша ситуація", - додав Черняк.

Експерт також додав, що росіяни, які тісно співпрацюють з воєнною розвідкою України, не можуть змусити себе ініціювати щось на кшталт внутрішнього перевороту.

"Вони чекають на вулицю. Коли підніметься вулиця, тоді до бунтів приєднаються й представники правлячої "верхівки". У всіх структурах, у кожному міністерстві є люди, які готові доєднатися до цього процесу. Коли їхній "корабель" буде справді йти на дно, знайдеться чимало тих, хто відхреститься від Путіна", - наголосив представник ГУР.

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