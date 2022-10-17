В россию дроны-камикадзе поставляет Иран, с их помощью российские оккупанты атакуют украинские города. Потому ответственность за массовые убийства мирных жителей лежит и на этой стране. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, похоже санкций на Иране мало, потому что он продает дроны россии для терроризирования украинских городов.

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало", - написал Подоляк.

Напомним, утром, 17 октября, россияне атаковали Киев иранскими беспилотниками Shahed-136. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех погибших, четырех раненых и 19 спасенных в результате атаки. Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор.

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