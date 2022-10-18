У латвійському місті Лудзе за крадіжку українського прапора, який було вивішено на одній із муніципальних будівель на підтримку України, затримано чоловіка.
Про це повідомляє портал Delfi.
Під час оперативно-розшукових заходів у вівторок вдалося встановити можливого винного - чоловіка 1979 р.н. затримано, прапор знайдено.
Раніше затриманий у поле зору правоохоронних органів не потрапляв. З'ясовуються обставини того, що сталося. Зокрема оцінюється, чи не вбачаються в цьому правопорушенні ознаки ненависті та пов'язаних злочинів.
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З моменту вторгнення Росії в Україну, в Латгальському регіональному управлінні поліції розпочато 10 кримінальних проваджень за фактом крадіжки українських прапорів, у семи з них - винні встановлені.
Нагадаємо, хто і за яким сценарієм може ліквідувати Путіна.
Також повідомлялося, що було названо цілі та напрями наступу окупантів у разі їхнього прориву з Білорусі.
Крім того, Politeka.net писала, що Лія Ахеджакова показала росіянам фото з Києва після атаки дронів.