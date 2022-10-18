У латвійському місті Лудзе за крадіжку українського прапора, який було вивішено на одній із муніципальних будівель на підтримку України, затримано чоловіка.

Про це повідомляє портал Delfi.

Під час оперативно-розшукових заходів у вівторок вдалося встановити можливого винного - чоловіка 1979 р.н. затримано, прапор знайдено.

Раніше затриманий у поле зору правоохоронних органів не потрапляв. З'ясовуються обставини того, що сталося. Зокрема оцінюється, чи не вбачаються в цьому правопорушенні ознаки ненависті та пов'язаних злочинів.

З моменту вторгнення Росії в Україну, в Латгальському регіональному управлінні поліції розпочато 10 кримінальних проваджень за фактом крадіжки українських прапорів, у семи з них - винні встановлені.

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