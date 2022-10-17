Президента країни-агресора Росії володимира Путіна можуть ліквідувати західні спецслужби. Для цього може використати сценарій, за яким прибрали терориста та лідера міжнародної ісламської терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена. Про це заявив колишній віце-прем'єр-міністр РФ Альфред Кох, який останні роки проживає за кордоном, пише РБК-Україна.

За його словами, зараз різні угруповання навколо російського диктатора між собою не дуже ладнають.

"Між ФСБ – СВР з одного боку та ГРУ – з іншого йдуть постійні "окопні війни". А є ще Росгвардія та ФСО, які також представляють окремі "клани". Те, що зараз вийшла назовні критика Кадирова та Пригожина на адресу Міноборони – яскравий "доказ цих міжусобиць", - уточнив Кох.

За оцінкою Коха, політична "верхівка" Росії не здатна на повалення путінського режиму, оскільки просто не здатна домовитися між собою. Імовірніший сценарій – коли за усунення путіна візьмуться західні спецслужби, влаштувавши операцію на кшталт ліквідації Усами бен Ладена чи Касема Сулеймані.

"Захоплені генерали та цивільне оточення путіна скаже, мовляв: "Дякую, ви нас врятували, давайте ми закінчуємо війну і все звалюємо на путіна". І всіх це влаштує: і Захід, і російську "верхівку", - припустив Кох.

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