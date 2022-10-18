В латвийском городе Лудзе за кражу украинского флага, который был вывешен на одном из муниципальных зданий в поддержку Украины, задержан мужчина.

Об этом сообщает портал Delfi.

Во время оперативно-розыскных мероприятий во вторник удалось установить возможного виновного – мужчину 1979 г.р. задержан, флаг найден.

Ранее задержанный в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Выясняются обстоятельства произошедшего. В частности, оценивается, не усматриваются ли в этом правонарушении признаки ненависти и связанных преступлений.

С момента вторжения России в Украину, в Латгальском региональном управлении полиции начато 10 уголовных производств по факту кражи украинских флагов, в семи из них – виновные установлены.

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