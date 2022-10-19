Ще одному полоненому окупанту запропонували поговорити з рідними, але щось пішло не так.

Українські військові Збройних сил України взяли у полон чергового російського окупанта. Ним виявився Колесов Денис Анатолійович із міста Лебедянь у Липецькій області. Загарбникові запропонували поспілкуватися із рідними, але щось пішло не так. Відео розмови з росіянкою опублікував на своєму YouTube-каналі український блогер та журналіст Володимир Золкін.

У ньому можна побачити, що мати полоненого відмовлялася спілкуватися зі своїм сином телефоном, поки їй не скажуть кодове слово. Жінка стверджувала, що син не може перебувати у полоні, оскільки вона з ним нібито "тільки вчора розмовляла".

"Скажіть кодове слово, якщо мій син у полоні", – вимагала росіянка. Самого окупанта це дуже здивувало і потішило, він засміявся.

Мати загарбника заявила, що українці нібито всіх завжди "розводять" і назвала Україну "фашистською країною". У результаті росіянка вирішила їхати до військкомату, щоб самостійно дізнатися про долю сина, а журналіста, який пропонував їй поспілкуватися з ним, надіслала.

Нагадаємо, ППО працює: українські військові знищили сотні дронів-камікадзе, деталі.

Як повідомляла Politeka, У Білорусі переполох через повістки: на кого терміново чекають у військкоматах.

Також Politeka писала, що Відомий актор зрадив Україну та та став ворогом для своїх батьків: "Насилу розумію, чому мене...".