Російський актор родом з України Юрій Батурін після повномасштабного вторгнення рф в Україну перестав спілкуватися зі своїми батьками.

Про це зрадник, який підтримує путінський режим та війну росії проти України, розповів в ефірі передачі пропагандиста Бориса Корчевнікова "Жизнь и судьба".

"Я їм ворог. Не спілкуюся з ними з 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником. Зараз мої батьки просто доживають в цій нинішній Україні, не живуть. Їм вже говорили оточуючі, мовляв, як же так, що з Юрою...", – заявив Батурін.

Актор каже, що народився в Радянському Союзі, любить "радянську" Україну та називає себе російським актором українського походження. Любитель рф при цьому цинічно заявив, нібито вірить, що коли закінчиться війна, він відновить відносини з батьками.

"Не спілкуюся з ними, тому що не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто в полоні", - додав актор.

Юрій Батурін народився в Кіровоградській області і починав будувати акторську кар'єру в Україні, але вже багато років живе та працює в рф. Він знімався в серіалах "Обручка", "Ще один шанс", "Ціна кохання", "Кохання з пробірки" та інших.

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