Украинские военные Вооруженных сил Украины взяли в плен очередного российского оккупанта. Им оказался Колесов Денис Анатольевич из города Лебедянь в Липецкой области. Захватчику предложили пообщаться с родными, но что-то пошло не так. Видео разговора с россиянкой опубликовал на своем YouTube-канале украинский блогер и журналист Владимир Золкин.
В нем можно увидеть, что мать пленного отказывалась общаться со своим сыном по телефону, пока ей не скажут кодовое слово. Женщина утверждала, что сын не может находиться в плену, так как она с ним якобы "только вчера разговаривала".
"Скажите кодовое слово, если мой сын в плену", – требовала россиянка. Самого оккупанта это очень удивило и позабавило, он рассмеялся.
Мать захватчика заявила, что украинцы якобы всех всегда "разводят", и назвала Украину "фашистской страной". В итоге россиянка решила ехать в военкомат, чтобы самостоятельно узнать о судьбе сына, а журналиста, предлагавшего ей пообщаться с ним, послала.
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