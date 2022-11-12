Окупанти, тікаючи з Херсона, викрали із зоопарку єнота. Про що із радістю зізналися самі російські пропагандисти.

Цей інцидент активно обговорюється у мережі.

Російська пропагандистка Ганна Долгарьова написала, що її товариш під час відступу з Херсона вкрав єнота із місцевого зоопарку.

Це викликало хвилю обурення в українців:

"Я вам скажу, що росіянин який вкрав єнота з Херсонського зоопарку - це ще не самий кончений з них. Зазвичай вони в Україні зоопарки бомбили, тварин з них з'їдали, нищили поголів'я худоби на фермах чи знущались з домашніх тварин. Хоча... Хто знає нахрена ненормальному єнот?";

"От нахіба було красти єнота-полоскуна з Херсонського зоопарку? чи це замість чергової пралки?";

"Пропоную включити єнота в списки на обмін. Віддамо за нього пару-тройку чмобіків. Треба рятувати тварину!";

"А за єнота репарації збільшуються на 50%";

Нагадаємо, стали відомі плани ЗСУ на зиму і звідки візьмуться тисячі новобранців.

Також повідомлялося, що російська еліта має привід для паніки, і це не війна.

Крім того, Politeka.net писала, що Путін готується до передачі влади, кандидат уже погоджений.