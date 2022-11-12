Окупанти, тікаючи з Херсона, викрали із зоопарку єнота. Про що із радістю зізналися самі російські пропагандисти.
Цей інцидент активно обговорюється у мережі.
Російська пропагандистка Ганна Долгарьова написала, що її товариш під час відступу з Херсона вкрав єнота із місцевого зоопарку.
Це викликало хвилю обурення в українців:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Тіла лежать місяцями там уже, їх ніхто не забирає": боєць ЗСУ розповів про те, що відбувається на Донбасі
ЗСУ розгромили окупантів на Запоріжжі, в Генштабі розкрили перші подробиці: "Підтверджено ураження..."
Українці жорстко рознесли Потапа через фото з військовими: "Був розумним чоловіком..."
53-річна Дженніфер Еністон у крихітному боді не посоромилася показати фігуру: "Ми сьогодні знову у 90-х?"
"Я вам скажу, що росіянин який вкрав єнота з Херсонського зоопарку - це ще не самий кончений з них. Зазвичай вони в Україні зоопарки бомбили, тварин з них з'їдали, нищили поголів'я худоби на фермах чи знущались з домашніх тварин. Хоча... Хто знає нахрена ненормальному єнот?";
"От нахіба було красти єнота-полоскуна з Херсонського зоопарку? чи це замість чергової пралки?";
"Пропоную включити єнота в списки на обмін. Віддамо за нього пару-тройку чмобіків. Треба рятувати тварину!";
"А за єнота репарації збільшуються на 50%";
Нагадаємо, стали відомі плани ЗСУ на зиму і звідки візьмуться тисячі новобранців.
Також повідомлялося, що російська еліта має привід для паніки, і це не війна.
Крім того, Politeka.net писала, що Путін готується до передачі влади, кандидат уже погоджений.