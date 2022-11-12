Оккупанты, убегая из Херсона, похитили из зоопарка енота. О чем с радостью признались сами русские пропагандисты.

Этот инцидент активно обсуждается в сети.

Российская пропагандистка Анна Долгарева написала, что ее товарищ во время отступления из Херсона украл енота из зоопарка.

Это вызвало волну возмущения у украинцев:

"Я вам скажу, что россиянин укравший енота из Херсонского зоопарка - это еще не самый конченый из них. Обычно они в Украине зоопарки бомбили, животных с них съедали, уничтожали поголовье скота на фермах или издевались над домашними животными. Хотя ...Кто знает нахрена ненормальный енот?";

"Вот разве было воровать енота-полоскуна из Херсонского зоопарка? Или это вместо очередного стирателя?";

"Предлагаю включить енота в списки на обмен. Отдадим за него пару-тройку чмобиков. Надо спасать животное!";

"А за енота репарации увеличиваются на 50%";

Напомним, стали известны планы ВСУ на зиму и откуда возьмутся тысячи новобранцев.

Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится к передаче власти, кандидат уже согласован.