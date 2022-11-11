Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков, пише Reuters.

"Ми використаємо цей зимовий час із максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо", - заявив міністр.

Також Резніков повідомив, що наразі у Великій Британії проходять підготовку тисячі українців, які поповнять склад ЗСУ за час паузи у військових діях.

Крім того Резніков спрогнозував, коли окупанти остаточно втечуть з правого берега Херсонщини.

За його словами, для цього ворогу може знадобитися щонайменше тиждень.

Там, за його словами, було зосереджено угруповання із 40 тисяч загарбників.

Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що війська країни-агресора досі залишаються у самому Херсоні, навколо обласного центру та на правому березі Дніпра.

Також Резніковназвав «божевільною» ідею вибуху москвою величезної греблі на півдні Каховки під час відступу. За його словами, такий крок призведе до затоплення контрольованих росією територій, а також перекриє росіянам доступ до прісної води каналом з Дніпра в анексований Крим.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ сказали, що думають про "лінію Вагнера".

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