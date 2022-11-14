У британській розвідці назвали фактор, який незабаром може вплинути на перебіг війни.

Британська розвідка у щоденному аналітичному звіті повідомляє, що настання зими та зміна погодних умов вплинуть на перебіг бойових дій в Україні.

Зниження температури, скорочення світлового дня, опади створять додаткові труднощі як для російських окупантів, так і для українських військових. Але, на відміну від української армії, погіршення погодних умов вплине на російських солдатів, у яких і без того низький моральний дух. Навіть така проста дія, як чистка зброї, буде для них важкою дією, що обов'язково призведе до несправності зброї.

"Через настання зими на фронті зменшиться інтенсивність наступальних дій, а українські військові та окупанти перейдуть до більш позиційного протистояння", - повідомляє Міноборони Британії.

Раніше ми повідомляли, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов закликав мешканців звільненої від російських окупантів частини Херсонської області не поспішати повертатися додому. За його словами, ворог зробив велике мінування цієї території. Також Данилов зазначив, що зараз є ризики для перебування цивільного населення на правобережжі Херсонщини. Він зазначив, що служби мають перевірити "кожний квадратний метр" території, щоб убезпечити мирних мешканців.

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