Чорнобаївка з перших днів російського вторгнення була під щільним вогнем ЗСУ, українські захисники постійно били по ворожому скупченню техніки і сил.

Нарешті легендарне село Херсонської області звільнено і в мережі почали з’являтися кадри, в тому числі за аеродрому.

"Ось що залишилося від Чорнобаївки", - каже на одному з відео військовий, розповідаючи про долю інфраструктури і демонструючи знищену російську техніку.

Серед купи металобрухту можна помітити не тільки ворожі танки, а й, наприклад, вкрадену у місцевих фермерів сільгосптехніку.

Крім того, на одному з кадрів зі звільненої Чорнобаївки помітили знищений рідкісний і певною мірою для російської армії унікальний екземпляр РЛС.

«Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці. Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.», - повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також у ЗСУ підкреслили, що у війська ППО окупантів постачання даних РЛС розпочато у 2015 році і на сьогодні це як найбільш "сучасні" так і найменш поширені РЛС.

Також в Мережі показали, як зараз виглядає Чорнобаївка з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, також повідомлялось, як виглядають смертоносні "подарунки", які росіяни, втікаючи, залишають українцям.

Крім того, повідомлялось, що Ізраїль вдарив по сирійській авіабазі, яку використовувала росія.

Також Politeka.net писала, що у росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки по Україні, але є і неприємна новина - Резніков пояснив ситуацію